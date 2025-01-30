El Quadro
улица Ленина, 7
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Завершение:
от 600₽ до 2000₽
Возраст 12+
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Еда
Про событие
Ненавязчивый лаунж-джаз с ярким латинским акцентом и горячим колоритом создаст атмосферу волшебства. В нём звучат волшебные звуки саксофона и мелодичный вокал, которые обрамлены перкуссией, битбоксом и клавишными. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.
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