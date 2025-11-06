Каждая нота танцует в воздухе, а музыка обволакивает тебя, словно мягкий шёлк. El Cuadro готовит для тебя нечто особенное — симфонию чувств, где саксофон шепчет нежные признания, а перкуссия зажигает искры латиноамериканского огня. Шесть виртуозов создадут магический коктейль из лаунжа и чувственной латинской музыки. Чарующий вокал, виртуозная гитара и пульсирующие ритмы унесут тебя в мир абсолютного наслаждения. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.