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El Cuadro

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1500₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

Каждая нота танцует в воздухе, а музыка обволакивает тебя, словно мягкий шёлк. El Cuadro готовит для тебя нечто особенное — симфонию чувств, где саксофон шепчет нежные признания, а перкуссия зажигает искры латиноамериканского огня. Шесть виртуозов создадут магический коктейль из лаунжа и чувственной латинской музыки. Чарующий вокал, виртуозная гитара и пульсирующие ритмы унесут тебя в мир абсолютного наслаждения. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

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