Новосибирский музыкальный театр приглашает всех желающих совершить путешествие по театральному зданию и получить новые театральные впечатления. Ведущие экскурсии покажут тебе театральный зал, сцену, служебные артистические помещения, гримерки, а главное — производственные цеха театра. В модульном здании, которое находится на территории театра, работают декораторы, бутафоры, портные по пошиву головных уборов и одежды, сапожники. Уникальные мастера, создающие своими руками костюмы, декорации, реквизит для мюзиклов и оперетт, познакомят тебя с театральными технологиями, расскажут о процессе создания спектакля, покажут эскизы и готовые костюмы.