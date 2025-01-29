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Экскурсия театральных впечатлений

Новосибирский музыкальный театр
Каменская улица, 43

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Новосибирский музыкальный театр приглашает всех желающих совершить путешествие по театральному зданию и получить новые театральные впечатления. Ведущие экскурсии покажут тебе театральный зал, сцену, служебные артистические помещения, гримерки, а главное — производственные цеха театра. В модульном здании, которое находится на территории театра, работают декораторы, бутафоры, портные по пошиву головных уборов и одежды, сапожники. Уникальные мастера, создающие своими руками костюмы, декорации, реквизит для мюзиклов и оперетт, познакомят тебя с театральными технологиями, расскажут о процессе создания спектакля, покажут эскизы и готовые костюмы.

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