Экскурсия по выставке «В горошек»
улица Романова, 23
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Автор поделится историями о гончарной мастерской и её крутых работах. Расскажет, как создаются эти шедевры и что вдохновляет на их создание. И, конечно, у тебя будет возможность задать вопросы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
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