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Экскурсия по театру с артистом

«Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева»
улица Максима Горького, 52

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Театр живёт своей таинственной жизнью, скрытой от глаз зрителей, но у тебя будет возможность приоткрыть завесу этой тайны и пообщаться с артистом театра Афанасьева лично. О закулисных маршрутах артистов от служебного входа до гримёрок и сцены, о графике работы (и бывают ли у них выходные), о подготовке к ролям и о многом другом ты сможешь на экскурсии.

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