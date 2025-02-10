Экскурсия по театру с артистом
улица Максима Горького, 52
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Театр живёт своей таинственной жизнью, скрытой от глаз зрителей, но у тебя будет возможность приоткрыть завесу этой тайны и пообщаться с артистом театра Афанасьева лично. О закулисных маршрутах артистов от служебного входа до гримёрок и сцены, о графике работы (и бывают ли у них выходные), о подготовке к ролям и о многом другом ты сможешь на экскурсии.
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