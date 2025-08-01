Прогулка-экскурсия по лофт-парку «Подземка» с резидентом. Ты узнаешь об истории Подземки, легендах и мифах этого пространства, а также о этапах реконструкции. Узнаешь, что было до открытия лофт-парка и сколько лет объект архитектурного наследия оставался заброшенным. Прогуляешься по всем залам и заглянешь в потайные уголки.