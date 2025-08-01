Экскурсия по подземке
Красный проспект, 161
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от 300₽ до 400₽
Возраст 14+
Про событие
Прогулка-экскурсия по лофт-парку «Подземка» с резидентом. Ты узнаешь об истории Подземки, легендах и мифах этого пространства, а также о этапах реконструкции. Узнаешь, что было до открытия лофт-парка и сколько лет объект архитектурного наследия оставался заброшенным. Прогуляешься по всем залам и заглянешь в потайные уголки.
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