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Экскурсия по подземке

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 14+

Про событие

Прогулка-экскурсия по лофт-парку «Подземка» с резидентом. Ты узнаешь об истории Подземки, легендах и мифах этого пространства, а также о этапах реконструкции. Узнаешь, что было до открытия лофт-парка и сколько лет объект архитектурного наследия оставался заброшенным. Прогуляешься по всем залам и заглянешь в потайные уголки.

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