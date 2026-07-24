Известные композиции Metallica, Queen, Radiohead и Nirvana прозвучат в нетривиальном переложении: женское вокальное трио, акустические гитары, контрабас и ударные встретятся со звучанием струнного квартета и рояля. Главным смысловым и эмоциональным центром вечера станет вокальное трио Натальи Колеватовой, Натальи Шиловой и Анастасии Березиной. Тонкая вокальная драматургия, дополненная партиями флейты и перкуссии, обнажит внутреннюю мелодику и скрытую хрупкость знакомых рок-хитов. Гитарные штрихи Руслана Брикина и Юрия Иушина свяжут эту изящную акустику с подлинным рок-драйвом. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.