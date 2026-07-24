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Эксклюзив Оркестра: рок-классика в камерном звучании

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Известные композиции Metallica, Queen, Radiohead и Nirvana прозвучат в нетривиальном переложении: женское вокальное трио, акустические гитары, контрабас и ударные встретятся со звучанием струнного квартета и рояля. Главным смысловым и эмоциональным центром вечера станет вокальное трио Натальи Колеватовой, Натальи Шиловой и Анастасии Березиной. Тонкая вокальная драматургия, дополненная партиями флейты и перкуссии, обнажит внутреннюю мелодику и скрытую хрупкость знакомых рок-хитов. Гитарные штрихи Руслана Брикина и Юрия Иушина свяжут эту изящную акустику с подлинным рок-драйвом. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

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