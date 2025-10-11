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Эконаукотворчество: когда искусство встречает природу

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Что такое наукотворчество? Это язык, на котором наука и искусство разговаривают о будущем. Искусство отражает нашу реальность, а наука диктует новые условия, в которых живёт каждый человек. Ася Василовская расскажет об искусстве, которое «дышит»: о том, как наука влияет не только на жизнь, но и на искусство; о том, как синтез художественной мысли и научного метода рождает важнейшие проекты не только для культуры, но и для экологии. И, конечно, тебя ждёт много примеров такого искусства. Лекция бесплатная, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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