Что такое наукотворчество? Это язык, на котором наука и искусство разговаривают о будущем. Искусство отражает нашу реальность, а наука диктует новые условия, в которых живёт каждый человек. Ася Василовская расскажет об искусстве, которое «дышит»: о том, как наука влияет не только на жизнь, но и на искусство; о том, как синтез художественной мысли и научного метода рождает важнейшие проекты не только для культуры, но и для экологии. И, конечно, тебя ждёт много примеров такого искусства. Лекция бесплатная, но необходимо заранее зарегистрироваться.