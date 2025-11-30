Слышишь? Это звучит город. Только экологичнее. Кажется, что Новосибирск — это асфальт, трафик и вечная спешка. Но если прислушаться, сквозь городской гул прорастают другие истории — те, что пишут люди, меняющие город к лучшему. Вечер экологического сторителлинга — это разговор у костра, только вместо огня будет уют «Балкона», а вместо сказок — реальные истории новосибирских эко-героев: «Зелёная белка», «Есть дело», «Чистый Бердск», «Экомода», апсайклинг-мастерская «Одёжа». Ты услышишь из первых уст: — Как превращают дворы в цветущие сады — Как дают старым вещам новую жизнь — Как дарят мусору шанс не отравить планету Этот вечер для тебя, если: — Хочешь узнать, с чего начинаются экопроекты — Ищешь единомышленников и вдохновение — Веришь, что даже маленькие действия меняют город Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.