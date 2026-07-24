Проект соединяет в себе мир татуировки и изобразительного искусства и позволяет увидеть мастеров с новой стороны, раскрыть их внутренний мир и индивидуальный стиль, выходя за рамки нормативов индустрии. Работы, созданные специально для выставки, не являются татуировками, но сохраняют их энергию и эстетику, что позволяет расширить границы восприятия татуировки как художественной формы. «Эхо ремесла» объединяет талантливых тату-мастеров из разных студий Новосибирска и демонстрирует не только их профессиональные навыки, но и художественный почерк. Среди участников мастера с опытом более десяти лет, а так же и молодые представители тату-индустрии.