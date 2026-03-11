Спецпоказ фильма из программы «Театр на большом экране» с онлайн-лекцией искусствоведа Марии Разгулиной и куратора музыкальных проектов TheatreHD Майи Фарафоновой. Спикеры расскажут об этой необычной постановке, истоках творчества художника Эгона Шиле и раскроют характерные черты венского модерна. О фильме: Танцевальная фантазия воссоздаёт яркий, страстный мир Эгона Шиле — экспрессиониста, прожившего всего 28 лет. Через пластику, цвет и метафоры спектакль передаёт суть его творчества и ключевые эпизоды биографии. Действие разворачивается в атмосфере Чески?Крумлова — города, вдохновлявшего художника; хореография и сценография перекликаются с характерными мотивами и палитрой его картин. Зрители становятся свидетелями фрагментарных воспоминаний художника: образы возникают и растворяются, словно незавершённые строки. Вращающийся зал усиливает эффект погружения, превращая повествование не в хронологию событий, а в эмоциональное признание — исповедь о жизни, творчестве и внутренней борьбе.