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Эгон Шиле. Автопортрет

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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600₽
Возраст 18+
Кино
Спектакли

Про событие

Спецпоказ фильма из программы «Театр на большом экране» с онлайн-лекцией искусствоведа Марии Разгулиной и куратора музыкальных проектов TheatreHD Майи Фарафоновой. Спикеры расскажут об этой необычной постановке, истоках творчества художника Эгона Шиле и раскроют характерные черты венского модерна. О фильме: Танцевальная фантазия воссоздаёт яркий, страстный мир Эгона Шиле — экспрессиониста, прожившего всего 28 лет. Через пластику, цвет и метафоры спектакль передаёт суть его творчества и ключевые эпизоды биографии. Действие разворачивается в атмосфере Чески?Крумлова — города, вдохновлявшего художника; хореография и сценография перекликаются с характерными мотивами и палитрой его картин. Зрители становятся свидетелями фрагментарных воспоминаний художника: образы возникают и растворяются, словно незавершённые строки. Вращающийся зал усиливает эффект погружения, превращая повествование не в хронологию событий, а в эмоциональное признание — исповедь о жизни, творчестве и внутренней борьбе.

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