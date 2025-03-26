В этот вечер для тебя соберут воедино шесть драгоценных образцов белых вин из пяти стран: от загадочной Португалии до солнечной Чили, от классической Франции до родной России. Под чутким руководством звёздного сомелье из столицы ты откроешь для себя неповторимую палитру вкусов и ароматов. Каждое вино — это отдельная история, рассказанная языком нот цитруса, белых цветов и весенних фруктов. Изысканное гастрономическое сопровождение от шеф-повара подчеркнёт все грани представленных напитков, а живая музыка в исполнении Николая Панченко и Юрия Лазарева создаст неповторимую атмосферу утончённого вечера. Сет «Шесть граней весны»: — Корвеццо «Блан де Блан», брют, Италия, Твиль с голубым сыром, орехами и мёдом в сотах; — Домен де ла Гренодьер «Мюскаде-Севр э Мен Сюр Ли», сухое, Франция, Севиче из морского гребешка с соусом вишисуаз и зелёным маслом; — Анселму Мендеш «Пассаруш Алваринью Лоурейру Эшколья», сухое, Португалия, Брускетта с лососем и апельсинами; — МонтГрас «Амарал Совиньон Блан» сухое, Чили, Нисуаз с красным тунцом, беби картофелем и стручковой фасолью; — Николаев и Сыновья «Полёт Шмеля», сухое, Россия, Утка из пюре с цветной капустой и ягодным соусом; — Корвеццо «Дополаворо Органик», брют, Италия, Шоколадный мусс.