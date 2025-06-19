XIII Международный фестиваль современной фотографии «Другое измерение» посвящён памяти его основателя и бессменного куратора — Андрея Мартынова. Это единственная за Уралом международная выставка фотографии, которую регулярно проводят в Новосибирске. Фестиваль знакомит публику с актуальными идеями и концепциями, представляет множественность приёмов как в аналоговой, так и в цифровой фотографии. Каждый фестиваль — это интернациональная палитра фотографов из разных стран мира, где всегда особое место отводилось авторам из Японии, Кореи, Китая и стран Юго-восточной Азии. «Помня об особой симпатии Андрея к творчеству представителей именно этих стран, для нынешней выставки мы выбрали работы японских и корейских фотографов из ассоциации Samurai Foto, с которой А. Мартынов активно сотрудничал. В экспозицию вошли работы членов ассоциации, которые уже были частично показаны на фестивале в 2019 году, а также новые работы и новые авторы», — рассказывает директор ЦК19 Инна Остроменская. Экспозиция станет не только памятным событием, посвящённым Андрею Мартынову, но и продолжением его кураторского метода, вдохновлённого эстетикой восточных фотографов. Он всегда ценил способность фотографии создавать пространство для созерцания и осмысленного диалога — именно этот принцип лёг в основу выставки. Открытие выставки 19 июня в 18:00, вход свободный. Выставка будет работать до 20 июля.