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Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: В 1945 году на острове Джерси одинокая женщина Грейс Стюарт (Николь Кидман) живёт с двумя детьми в старинном поместье. Её дети страдают от редкой болезни — не переносят солнечного света, поэтому в доме всегда царит полумрак и соблюдаются строгие правила. Когда в усадьбе внезапно появляются новые слуги, а вокруг сгущается туман, в доме начинают происходить необъяснимые события. Грейс постепенно осознаёт: нечто сверхъестественное вторгается в их замкнутый мир.

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