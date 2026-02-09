Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами. О фильме: В 1945 году на острове Джерси одинокая женщина Грейс Стюарт (Николь Кидман) живёт с двумя детьми в старинном поместье. Её дети страдают от редкой болезни — не переносят солнечного света, поэтому в доме всегда царит полумрак и соблюдаются строгие правила. Когда в усадьбе внезапно появляются новые слуги, а вокруг сгущается туман, в доме начинают происходить необъяснимые события. Грейс постепенно осознаёт: нечто сверхъестественное вторгается в их замкнутый мир.