«Безупречная красота — это скучно, красота должна быть со странностями». Дрис Ван Нотен — один из «Антверпенской шестёрки», группы бельгийских дизайнеров, покоривших мир моды в 1980-х. Он не увлекался деконструкцией, не творил манифестирующую моду. В его коллекциях правят красота и женственность. Мастерство работы с тканью — визитная карточка дизайнера. Он не просто создаёт одежду, он ведёт «диалог с материалом», позволяя ему диктовать форму и силуэт. Дизайнер относится к ткани как к живому организму, наделяя её душой. Дрис Ван Нотен — художник и садовод. В своём поместье он выращивает розы, пионы, георгины и ещё сотни растений. Именно они вдохновляют Ван Нотена на знаковые для бренда яркие цветочные узоры. Флористические принты передают настроения и чистые эмоции, которые выходят на первый план. Всё, что делает Дрис, происходит с огромной любовью. Дизайнер смешивает эпохи и культуры. Он черпает вдохновение в истории, искусстве, путешествиях, архитектуре, но при этом создаёт одежду, которая будет дарить своим обладателям счастье. Это тот случай, когда одежда — это всегда именно про одежду. Его коллекции актуальны всегда, они не подчиняются мимолётным трендам и модным веяниям. Он стремится создавать не просто наряды, а произведения искусства. Его одежда — это инвестиция в гардероб, который никогда не выйдет из моды. Продолжительность: 1,5 часа