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Дорога через зиму

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Персональная выставка авторской графики омской художницы Анастасии Гуровой: более 40 листов работ разных периодов и работы мастера в новой технике надглазурной росписи по фарфору. Зима — одна из ключевых тем в творчестве Анастасии. В экспозиции ты сможешь увидеть разнообразие графических решений в исследовании зимней темы — от реалистичных пейзажей из окон мастерской художника с жёсткой графикой чёрных городских дорог, смело разрезающих белое снежное поле, до причудливых заснеженных далей с маленькими домиками, укутанными в снег, словно в кружевную шаль. Зима в Сибири всегда особенная. Это сюжет взаимодействия двух начал — белого и чёрного. Это суровость климата и человеческая уязвимость. И это сказка, таинственно обнимающая за плечи и смотрящая в самое сердце. Выставку можно посетить: вторник — воскресенье с 13:00 до 21:00. Стоимость билетов: Взрослый — 300 рублей Льготный (школьники, студенты, пенсионеры) — 200 рублей.

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