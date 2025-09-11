Лекция о культовом итальянском модном доме, основанном дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана. Их ДНК — безудержная сицилийская страсть и чувственная женственность. Доменико Дольче и Стефано Габбана превратили свой модный дом в сцену, где кружево, золото и чёрно-белые фотографии семейного альбома становятся haute couture. Их эстетика — это театр, где каждая коллекция рассказывает историю страстной любви. Вдохновляясь образами сицилийских вдов и средиземноморским буйством природы, дуэт создал новый язык соблазна. Корсеты, вуали, вышивка в виде экзотических растений — здесь траур превращается в страсть, а религиозная символика становится дерзким декором. Их платья — как героини оперы: драматичные, пышные, с неукротимым характером. Дизайнеры бросают вызов минимализму, доказывая, что «слишком» — это не перебор, а роскошь. Модные показы бренда — это грандиозные карнавалы, где оживают античные статуи, шествуют древние боги, а сицилийская повседневность обретает эпический масштаб. Это праздник жизни, где избыток — высшая форма искусства. Лектор: Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор и спикер курса лекций «Модные бунтари».