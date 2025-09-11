ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Доменико Дольче и Стефано Габбана: театр Сицилии

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция о культовом итальянском модном доме, основанном дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана. Их ДНК — безудержная сицилийская страсть и чувственная женственность. Доменико Дольче и Стефано Габбана превратили свой модный дом в сцену, где кружево, золото и чёрно-белые фотографии семейного альбома становятся haute couture. Их эстетика — это театр, где каждая коллекция рассказывает историю страстной любви. Вдохновляясь образами сицилийских вдов и средиземноморским буйством природы, дуэт создал новый язык соблазна. Корсеты, вуали, вышивка в виде экзотических растений — здесь траур превращается в страсть, а религиозная символика становится дерзким декором. Их платья — как героини оперы: драматичные, пышные, с неукротимым характером. Дизайнеры бросают вызов минимализму, доказывая, что «слишком» — это не перебор, а роскошь. Модные показы бренда — это грандиозные карнавалы, где оживают античные статуи, шествуют древние боги, а сицилийская повседневность обретает эпический масштаб. Это праздник жизни, где избыток — высшая форма искусства. Лектор: Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор и спикер курса лекций «Модные бунтари».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста