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Долина улыбок

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на итальянском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с психологом. О фильме: В горной долине, вдали от мира, затаилась деревушка Ремис — известное как самое счастливое место в Италии. Здесь никто не плачет, все улыбаются, соседи живут в редкой гармонии. Учитель физкультуры Серджо приезжает сюда с тяжёлым прошлым и сразу чувствует: за этим безмятежным фасадом что-то скрыто. Тайна оказывается пугающей: каждую неделю жители собираются вокруг пятнадцатилетнего Маттео, которого почитают почти как святого — он якобы способен одним объятием забирать чужую боль. Чем дольше Серджо наблюдает за ритуалом, тем сильнее его подозрения: идиллия этой общины держится на чём-то большем, чем просто вера. Что значит быть счастливым — и можно ли этому научить? Где проходит граница между заботой и контролем в отношениях с близкими? После показа ты обсудишь это вместе с практикующим семейно-ориентированным психологом Юлией Песцовой.

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