Документальный фильм «Юди. Танец в темноте»
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
История трёх воспитанников детского дома, которые организовали в Томске свою танцевальную команду «Юди» и впоследствии стали финалистами проектов «Минута славы» на Первом канале в 2007 году, «Britain`s Got Talent» в 2015 году и «America`s Got Talent» в 2018 году.
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