История трёх воспитанников детского дома, которые организовали в Томске свою танцевальную команду «Юди» и впоследствии стали финалистами проектов «Минута славы» на Первом канале в 2007 году, «Britain`s Got Talent» в 2015 году и «America`s Got Talent» в 2018 году.