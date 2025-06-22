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Dogs знакомства
Красный проспект, 22
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Бесплатно
Возраст 0+
Про событие
Благотворительная акция во дворике Типографии. Можно будет познакомиться с собаками из приюта, а также принести для них подарки. Будет музыка, ведущий и ярмарка товаров для животных.
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