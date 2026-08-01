Особенный вечер, где мужские откровения зазвучат по-новому. Актриса Дарья Емельянова прочитает истории Славы Сэ — трогательные, ироничные и до боли честные зарисовки о жизни мужчины после развода. Неожиданный ракурс — женское прочтение придаст мужской исповеди новые грани и эмоции; Лёгкость и глубина — фирменный стиль Славы Сэ: самоирония, житейская мудрость и смешные моменты, знакомые каждому; Камерная атмосфера — будто слушаешь доверительный рассказ старого друга за чашкой кофе. Этот вечер — эксперимент, диалог мужского и женского взглядов на жизнь, любовь и одиночество. Приходи, чтобы услышать знакомые истории в новом свете!