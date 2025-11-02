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Добро/вольно
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Документальный фильм о зоозащите в Новосибирске — рассказ о том, как организована помощь животным. Какие существуют организации, кто чем занимается, какие есть способы помощи и как каждый может делать добро — вольно, по зову сердца. Фильм рассказывает о том, как животные оказываются на улице, о законодательстве в регионе, о том, как волонтёры отлавливают сложных собак и кошек, организовывают масштабные дни льготной стерилизации в Новосибирске и за его пределами. Какие болезни чаще всего встречаются у животных с улицы, как фонды помогают закрывать долги в клиниках. Какие бывают передержки и приюты, и как животные находят свои семьи. В съёмках приняли участие волонтёры и представители различных организаций. Среди них: юрист по защите прав животных Сергей Егоров, организатор международного проекта бесплатной стерилизации София Осоченко, директор Первого городского приюта Елена Старкова, руководитель фонда «Варежка» Анна Стародуб, команда ГБР.
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