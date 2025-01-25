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Дискотека «Татьянин день» с группой «Оливье» и Dj Беговатовым

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Погрузись в атмосферу яркого музыкального праздника с участием молодого и неугомонного кавер-бэнда и воплощения современного электронного звучания Антона Беговатова! Эти талантливые артисты создадут для тебя грандиозное шоу, исполняя самые любимые и зажигательные хиты, которые поднимут настроение и заставят двигаться в ритме музыки. Пробирающий до мурашек вокал окутает мастерством исполнения, не оставив равнодушным и заставив почувствовать каждую ноту сердцем. Проведи этот праздничный вечер, погружаясь в живую музыку и наслаждаясь незабываемой атмосферой всеобщего веселья и радости. Это будет ночь, полная музыки, танцев и ярких эмоций, которая останется в твоей памяти надолго. Начало в 21:00, сбор гостей в 20:00.

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