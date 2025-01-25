Погрузись в атмосферу яркого музыкального праздника с участием молодого и неугомонного кавер-бэнда и воплощения современного электронного звучания Антона Беговатова! Эти талантливые артисты создадут для тебя грандиозное шоу, исполняя самые любимые и зажигательные хиты, которые поднимут настроение и заставят двигаться в ритме музыки. Пробирающий до мурашек вокал окутает мастерством исполнения, не оставив равнодушным и заставив почувствовать каждую ноту сердцем. Проведи этот праздничный вечер, погружаясь в живую музыку и наслаждаясь незабываемой атмосферой всеобщего веселья и радости. Это будет ночь, полная музыки, танцев и ярких эмоций, которая останется в твоей памяти надолго. Начало в 21:00, сбор гостей в 20:00.