Новый год только начался — а вечеринка уже в разгаре! Погрузись в атмосферу 90-х: кассеты в магнитофоне, неоновые вспышки, любимые мелодии и безудержные танцы. В этот вечер с тобой — Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев. Готовься зажигать!