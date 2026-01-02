Дискотека 90-х: второе дыхание
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Новый год только начался — а вечеринка уже в разгаре! Погрузись в атмосферу 90-х: кассеты в магнитофоне, неоновые вспышки, любимые мелодии и безудержные танцы. В этот вечер с тобой — Александр Чусовитин и Алексей Куприянцев. Готовься зажигать!
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