Вечеринка в честь дня рождения фронтмена Dave Gahan, фронтмена группы Depeche Mode. В программе: конкурсы, призы, подарки и много музыки любимой группы от диск-жокеев Алексея Куприянцева, Александра Чусовитина, Юрия Ермолаева (группа «Универсальная система»).