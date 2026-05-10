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Вечеринки
Про событие
Вечеринка в честь дня рождения фронтмена Dave Gahan, фронтмена группы Depeche Mode. В программе: конкурсы, призы, подарки и много музыки любимой группы от диск-жокеев Алексея Куприянцева, Александра Чусовитина, Юрия Ермолаева (группа «Универсальная система»).
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