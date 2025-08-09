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Digital-nonDigital

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Фестивали

Про событие

Фестиваль разработчиков настольных и видеоигр, а также для интересующихся геймдевом и кто хочет в него погрузиться. Что будет: — лекции от тех, кто уже в геймдеве — выставка настолок и видеоигр от разработчиков — игротека и общение: возможность потестить, обсудить, поделиться опытом. Можно просто прийти поиграть. Можно — показать свою игру. А можно — и выступить с лекцией: https://vk.com/digital_nondigital

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