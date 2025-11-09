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Диалоги PRO

Standup room
улица Ленина, 10А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Премьера от команды юмористически-психологического шоу «Стыд сближает»! «Диалоги PRO» – это образовательно-развлекательный формат, в котором ведущие, психоаналитик Иван Гончар и актриса Таисия Глушихина, приглашают к себе известных экспертов из разных сфер, чтобы обсудить темы, которые будут интересны каждому. Первым гостем станет кандидат биологических наук и специалист в области изучения человеческого тела и мозга. Имя этого таинственного гостя ты узнаешь на мероприятии. Тема для беседы: репродуктивная система. Можно ли сделать бесконечным запас яйцеклеток, как ускорить сперматозоиды, что будет, если мужчина родит, что такое индекс Перля и многое-многое другое. Возрастное ограничение: 18+. На мероприятии звучит ненормативная лексика.

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