Под звуки зажигательной музыки ты сможешь не только расслабиться, но и научиться отрываться на танцполе с инструкторами Fraules Dance Centre. Танцевальные мастер-классы и баттлы, винное казино, мастер-класс по коктейлям, создание образа со стилистом, большой розыгрыш призов, спешл-меню и многое другое.