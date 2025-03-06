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Девичник в «Типографии»

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Под звуки зажигательной музыки ты сможешь не только расслабиться, но и научиться отрываться на танцполе с инструкторами Fraules Dance Centre. Танцевальные мастер-классы и баттлы, винное казино, мастер-класс по коктейлям, создание образа со стилистом, большой розыгрыш призов, спешл-меню и многое другое.

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