Девичник в «Типографии»
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Под звуки зажигательной музыки ты сможешь не только расслабиться, но и научиться отрываться на танцполе с инструкторами Fraules Dance Centre. Танцевальные мастер-классы и баттлы, винное казино, мастер-класс по коктейлям, создание образа со стилистом, большой розыгрыш призов, спешл-меню и многое другое.
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