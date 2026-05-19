Десять загадок из фондов духовных консисторий: про шляпу, пушку и таинственное исчезновение
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Лекция-стендап. Десять историй, произошедших от середины XVIII века до начала XX, покажут тебе детали из повседневной жизни крестьян, горожан, служителей церкви и заставят подумать, что же на самом деле скрывается за сухими строчками официальных документов. Сможешь побыть детективом и предложить свои версии. Спикеры: Андрей Кузнецов и Екатерина Чикишева – генеалоги, краеведы, исследователи церковной истории (Самара, Тюмень, Москва).
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