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  1. Новосибирск
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Десять загадок из фондов духовных консисторий: про шляпу, пушку и таинственное исчезновение

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Лекция-стендап. Десять историй, произошедших от середины XVIII века до начала XX, покажут тебе детали из повседневной жизни крестьян, горожан, служителей церкви и заставят подумать, что же на самом деле скрывается за сухими строчками официальных документов. Сможешь побыть детективом и предложить свои версии. Спикеры: Андрей Кузнецов и Екатерина Чикишева – генеалоги, краеведы, исследователи церковной истории (Самара, Тюмень, Москва).

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