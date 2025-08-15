Самая большая сидрерия за Уралом отмечает своё пятилетие! Так что приходи праздновать, поднять бокалы и зажечь по полной. Что в программе? 17:00–19:00 — Акция 1+1 на сидр на кранах 19:00–20:00 — Сидровое казино (записаться нужно заранее) 21:00 — Розыгрыш набора сидра среди гостей 20:00–22:00 — Музыкальное сопровождение с баянистами. Да-да, ты не ослышался. Фотозона, ведущий, призы, сюрпризы и много-много всего! Не забудь подарки. Вход свободный, настроение — праздничное!