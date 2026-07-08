Особенный вечер, на котором тебя ждёт всё и ничего одновременно. Потому что заранее никто не знает, что произойдёт на сцене. Ни сценария, ни заготовленных шуток, ни репетиций. Только твои идеи, воображение и полная готовность команды «Им так проще» превратить любой случайный комментарий в абсурдную, смешную и непредсказуемую историю «Чё попало» — шоу, где реальность стирается, а фантазия правит балом. Здесь зрители становятся актёрами, а любая фраза может стать началом спектакля. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30. Ближе к дате стоимость билетов увеличится.