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День любви к Башне

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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Завершение:

от 300₽ до 2000₽
Возраст 6+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Весь день для тебя: экскурсии, мастер-классы, лекции и кинопоказы, а также акция «свидание вслепую», вкусный кофе для влюблённых и тематическая фотозона. Расписание событий: 12:00-18:00 Свидание вслепую или книгообмен: акция действует весь день. Обращаться к администратору на первом этаже. Максимальное количество книг для обмена — 3 штуки с человека. Упаковка и маркер предоставляются креативным центром. 13:00-14:00 Иммерсивная экскурсия «Башня наизнанку»: экскурсия, в которой смешивается прошлое и настоящее Башни, а зрители становятся главными героями. Проводит экскурсию Михаил Питателев и актеры. 14:10-16:00 Мастер-класс «Кружевное сердце»: cоздание открытки в технике коллаж. Подходит для времяпрепровождения вдвоём. Все материалы предоставляются мастером. 16:10-18:00 Мастер-класс «Массажная свеча»: создание массажной свечи в баночке с выбранным ароматом. Подходит для времяпрепровождения вдвоём. Все материалы предоставляются мастером. 18:00-19:20 Лекция «Метаморфозы любви» от команды «ПсиДжем»: лекция о привязанности и чувствах будет полезна тем, кто интересуется темой отношений и любви в экзистенциальном и психоаналитическом направлениях. 19:30-21:30 Просмотр фильма «Скотт Пилигрим против всех». Мастер-классы, лекция и кинопоказ будут проходить на 7 этаже. Для твоего удобства можно приобрести билеты на отдельные мероприятия или купить билет «всё включено».

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