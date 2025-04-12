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День космонавтики

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Межгалактическая тусовка в стиле 90х. Присоединяйся к большому звёздному путешествию в то время, когда варили джинсы, играли в Dendy, пили спирт Royal, жевали Turbo, фотографировались на Polaroid и, конечно, ходили на дискач. Тебя ждёт: — космические коктейли от барменов — настоящие Звезды Дискотек 90х Dj Александр Чусовитин и Dj Алексей Куприянцев — кавер-группа No comments: любимые хиты, мощный вокал, качественный звук, танцы до упаду — крутая фотозона для космических фото Если ты придёшь в костюме — нальют марсианский шот.

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