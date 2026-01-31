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День киноплёнки

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 0+
Кино
Мастер-классы

Про событие

В честь дня рождения киностудии «Мосфильм» тебя ждут тематические активности на протяжении всего дня: — мастер-класс по проявке пленки — краткий курс актерского мастерства — коллажная мастерская с использованием фотоэлементов — просмотр знаменитых фильмов от киностудии «Мосфильм» — тематические фотозоны — специальные напитки в кофейне

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