В честь дня рождения киностудии «Мосфильм» тебя ждут тематические активности на протяжении всего дня: — мастер-класс по проявке пленки — краткий курс актерского мастерства — коллажная мастерская с использованием фотоэлементов — просмотр знаменитых фильмов от киностудии «Мосфильм» — тематические фотозоны — специальные напитки в кофейне