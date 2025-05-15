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Демна Гвасалия. Артефакты в коллекциях Balenciaga

Дом да Винчи
Коммунистическая улица, 34

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 12+

Про событие

Пока модный мир замер в ожидании какой курс возьмёт дом Gucci под руководством Демны Гвасалии, на лекции ты сможешь узнать об этом дизайнере подробнее. Демна Гвасалия — имя, ставшее синонимом революции в мире высокой моды. Его путь — яркая история смелых экспериментов, от коллекций под собственным лейблом Vetements, где он популяризировал эстетику уличной моды, до знаковой работы в Balenciaga, где переосмыслил творческий дух легендарного Кристобаля Баленсиаги. Гвасалия — не просто дизайнер, а настоящий разрушитель общепринятых канонов. Его работы — всегда вызов традиционным представлениям о красоте и стиле, провокационный диалог с обществом, отражающий современные реалии и настроения. Его время в Balenciaga оставило неизгладимый след в истории Дома моды. В дизайне Демны ясно читается эхо постсоветского пространства. Эстетика 90-х, смешанная с элементами высокой моды, создаёт уникальную атмосферу ностальгии и бунтарства. Дизайнер отказался от глянцевого образа высокой моды, предпочитая несовершенство и непринужденность. Его коллекции — отражение реальности, не идеализированный мир, а жизнь со всеми её противоречиями. Лектор: Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор, спикер курса лекций «Модные бунтари». Продолжительность: 1,5 часа.

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