Пока модный мир замер в ожидании какой курс возьмёт дом Gucci под руководством Демны Гвасалии, на лекции ты сможешь узнать об этом дизайнере подробнее. Демна Гвасалия — имя, ставшее синонимом революции в мире высокой моды. Его путь — яркая история смелых экспериментов, от коллекций под собственным лейблом Vetements, где он популяризировал эстетику уличной моды, до знаковой работы в Balenciaga, где переосмыслил творческий дух легендарного Кристобаля Баленсиаги. Гвасалия — не просто дизайнер, а настоящий разрушитель общепринятых канонов. Его работы — всегда вызов традиционным представлениям о красоте и стиле, провокационный диалог с обществом, отражающий современные реалии и настроения. Его время в Balenciaga оставило неизгладимый след в истории Дома моды. В дизайне Демны ясно читается эхо постсоветского пространства. Эстетика 90-х, смешанная с элементами высокой моды, создаёт уникальную атмосферу ностальгии и бунтарства. Дизайнер отказался от глянцевого образа высокой моды, предпочитая несовершенство и непринужденность. Его коллекции — отражение реальности, не идеализированный мир, а жизнь со всеми её противоречиями. Лектор: Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор, спикер курса лекций «Модные бунтари». Продолжительность: 1,5 часа.