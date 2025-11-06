Спецпоказ на немецком языке с русскими субтитрами. О фильме: История преступления Фриды Келлер, вызвавшая широкий общественный резонанс в Швейцарии начала XX века, поднимает сложные вопросы морали и правосудия. В ходе судебного процесса предстояло определить, является ли подсудимая преступницей или жертвой обстоятельств.