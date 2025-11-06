Дело Фриды
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ на немецком языке с русскими субтитрами. О фильме: История преступления Фриды Келлер, вызвавшая широкий общественный резонанс в Швейцарии начала XX века, поднимает сложные вопросы морали и правосудия. В ходе судебного процесса предстояло определить, является ли подсудимая преступницей или жертвой обстоятельств.
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