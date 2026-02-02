Дело № 137
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ, после которого у тебя будет возможность обсудить с кинокритиком Настасьей Горбачевской, какие социальные глубины скрывает этот обманчиво простой детектив. О фильме: 2018 год. Во время протестов в Париже подросток тяжело ранен полицией. Сотрудник отдела внутренних расследований берётся за проверку происшествия, однако с каждым днём дело становится всё запутаннее. Свидетельства противоречивы, детали неочевидны, и понять, что произошло на самом деле, оказывается не так просто.
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