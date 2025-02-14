Праздничный дегустационный вечер в День всех влюблённых в торжественном «Зале приёмов»! станет настоящим праздником для всех ценителей изысканных напитков и романтической атмосферы. Насладись авторским сетом от гурме-мастера шеф-повара, который идеально сочетается с утончёнными итальянскими и австралийскими винами. Каждое вино отличается уникальными вкусовыми качествами и неповторимой стилистикой, что сделает твой дегустационный опыт поистине незабываемым. Особое внимание заслуживает тематический десерт, созданный специально для этого вечера. Он станет прекрасным завершением твоего гастрономического путешествия. А создать неповторимую атмосферу любви и романтики помогут заслуженные артисты страны — Андрей Турыгин с чарующими звуками саксофона и Евгений Серебренников за роялем. Их музыка о любви наполнит зал самыми тёплыми и нежными чувствами. Неотъемлемой частью вечера станет эрудированный и остроумный сомелье Евгений Суворкин. Он поделится любопытными фактами о вине и добавит немного юмора в твоё романтическое настроение. С его лёгкостью и обаянием каждый момент дегустации станет ещё более приятным и запоминающимся. Представленные вина: — Фаттория Лаваккьо «Пуро Розато Петнат Фризанте», розовое, брют, Италия; — Пакстон «Нау бай Пакстон Шардонне», белое, сухое, Австралия; — Рокка ди Монтегросси «Розато», розовое, сухое, Италия; — Фаттория Лаваккьо «Чедро Кьянти Руфина», красное, сухое, Италия; — Пакстон «Куин оф зэ Хайв», красное, сухое, Австралия.