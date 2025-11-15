Дарья Шахова — российский композитор и музыкант из Новосибирска, создательница атмосферной неоклассической музыки для фортепиано и струнных инструментов. Она является постоянным участником музыкальных фестивалей, лауреатом престижных конкурсов и признанным автором саундтреков к фильмам, сериалам и компьютерным играм. В своих выступлениях Дарья исполняет композиции на рояле в сопровождении струнного квартета, создавая захватывающие музыкальные полотна, которые погружают слушателей в мир глубоких эмоций и ярких образов. Её творчество часто отмечают как кинематографичное, изысканное и способное пробуждать воображение. Произведения композитора представляют собой удивительное сочетание нежности и силы, лиричности и драматизма. Творческий путь Дарьи Шаховой отмечен выпуском четырёх студийных альбомов, успешными коллаборациями с ведущими артистами и регулярными выступлениями в крупнейших городах России. Её талант высоко оценивается как слушателями, так и профессиональным сообществом — известными композиторами и музыкальными критиками страны. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.