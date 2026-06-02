Бывает так: живёт себе мужчина средних лет, и всё у него хорошо. Богатый дом, приличная семья, светские развлечения и легкие адюльтеры. А потом он встречает женщину. Даму с собачкой. И ведь ничего особенного в ней нет. Но вдруг привычный мир разваливается на куски. На человека сваливается непонятная болезнь — любовь, сумасшествие, амок. «Дрыдыриц», который невозможно излечить. Врач по профессии, Антон Павлович Чехов знал, какой диагноз ставить себе и своим героям. На сцене — интригующее и ироничное переосмысление хрестоматийного рассказа. Анатомический театр, где так пристально исследуются человеческие души, эмоции, воспоминания. Правда, за всеми этими, казалось бы, парадоксальными решениями то и дело мелькает чеховское пенсне. Доступные даты: 2 июня 18:30 18 июня 18:30