ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Новосибирск
  2. События

Дама с собачкой

Глобус
Каменская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Бывает так: живёт себе мужчина средних лет, и всё у него хорошо. Богатый дом, приличная семья, светские развлечения и легкие адюльтеры. А потом он встречает женщину. Даму с собачкой. И ведь ничего особенного в ней нет. Но вдруг привычный мир разваливается на куски. На человека сваливается непонятная болезнь — любовь, сумасшествие, амок. «Дрыдыриц», который невозможно излечить. Врач по профессии, Антон Павлович Чехов знал, какой диагноз ставить себе и своим героям. На сцене — интригующее и ироничное переосмысление хрестоматийного рассказа. Анатомический театр, где так пристально исследуются человеческие души, эмоции, воспоминания. Правда, за всеми этими, казалось бы, парадоксальными решениями то и дело мелькает чеховское пенсне. Доступные даты: 2 июня 18:30 18 июня 18:30

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста