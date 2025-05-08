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Dача-пати во дворике Типографии

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Приходи во дворик жарить огромный 12-метровый шашлык, резать овощные салатики, пить пиво с сидром и отдыхать под вайбовую музыку прямо на улице...Чем не дача прямо в центре города? Когда похолодает, вечеринка продолжится внутри, где будут песни под гитару вместе с Друидом. Дресс-код свободный, дачный: любимые треники, сланцы, панама. А ещё ты можешь поучаствовать в наполнении руинпаба и принести на dачу старые или раритетные вещи. За самые интересные экспонаты будут дарить подарки!

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