Dача-пати во дворике Типографии
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Еда
Про событие
Приходи во дворик жарить огромный 12-метровый шашлык, резать овощные салатики, пить пиво с сидром и отдыхать под вайбовую музыку прямо на улице...Чем не дача прямо в центре города? Когда похолодает, вечеринка продолжится внутри, где будут песни под гитару вместе с Друидом. Дресс-код свободный, дачный: любимые треники, сланцы, панама. А ещё ты можешь поучаствовать в наполнении руинпаба и принести на dачу старые или раритетные вещи. За самые интересные экспонаты будут дарить подарки!
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