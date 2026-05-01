Дача без выезда за город! Никаких пробок, никаких сумок, не надо грузить мангал и забивать машину. Во дворе на Красном 22 – всё, как ты любишь: мясо на мангале, пенное, душевные песни под баян и конечно, прекрасная погода. В эти дни дворик становится местом силы для всех, кто устал от офисов и хочет простых радостей. Вход свободный, а подробности можно уточнить по телефону.