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Дача 2.0

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Дача без выезда за город! Никаких пробок, никаких сумок, не надо грузить мангал и забивать машину. Во дворе на Красном 22 – всё, как ты любишь: мясо на мангале, пенное, душевные песни под баян и конечно, прекрасная погода. В эти дни дворик становится местом силы для всех, кто устал от офисов и хочет простых радостей. Вход свободный, а подробности можно уточнить по телефону.

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