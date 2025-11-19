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Cover Battle

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Четыре самые известные кавер-группы Сибири сойдутся в битве музыкальных талантов. Каждая группа представит свои интерпретации популярных песен, вплетая в них уникальный стиль и энергию. Жюри, состоящее из профессиональных музыкантов и экспертов в области мероприятий, будет оценивать выступления по критериям оригинальности, технического мастерства и вовлечённости аудитории. Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00.

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