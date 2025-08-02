Благотворительный велобархоппинг, когда гости собираются группой на велосипедах и катаются по кофейням и барам, пьют напитки и поддерживают фонд помощи бездомных животных. С каждого проданного напитка, часть суммы потраченных средств будет переведена в фонд «Отражая доброту». Также за каждый купленный акционный* напиток будет выдаваться токен, для участия в розыгрыше призов от спонсоров. Итоги розыгрыша пройдут на афтерпати в баре Rebels. Сбор гостей в 15:30, старт: 16:00. Место встречи: ул. Ленина д. 12, «бар Incider». Финиш в 22:00 на ул. Ленина, д. 12, «бар Rebels». Акционный* — напиток, который предоставляет заведение-партнёр, часть с продажи которого идёт в поддержку фонда «Отражая доброту». Участие бесплатное, но нужно будет покупать напитки в барах и кофейнях.