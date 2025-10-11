Выбор редакции
Чья история?
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Новое комедийное шоу от Ксюши Мерняк, в котором комики обсуждают зашкварные истории и угадывают с кем из них это было. Они борются за первое место и забавный приз, а ты – смеёшься над ними и прекрасно проводишь время.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи