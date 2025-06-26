Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийное шоу от Ксюши Мерняк, в котором комики и приглашённые гости обсуждают зашкварные истории и угадывают, с кем из них это было. План на вечер: комики борются за первое место и забавный приз, а ты весело проводишь время. Забронировать столик можно по телефону.
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