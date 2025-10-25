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  1. Новосибирск
  2. События

Чувствую, следовательно, существую

Арт-резиденция «Юность»
проспект Строителей, 21

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Практика импровизации для тех, кто устал от цифровизации мира. Мастерская Arto приглашает тебя на практику, где ты не сможешь спрятаться за экраном, где не играешь роль, а встречаешь самого себя и другого в моменте полной искренности. Это не про смех, это про контакт, в котором рождается подлинность. Что остаётся от нашей человечности в мире, где алгоритмы знают наши желания лучше нас, «реакция» заменяет эмоцию, а общение с чатом GPT становится своего рода исповедальней? Где в этом всём место для твоего живого, может быть, неловкого, но настоящего отклика? Привыкая к цифровому комфорту, люди ограждают себя от риска настоящего контакта. Человек разучился впечатляться, подменяя проживание скроллингом и потреблением. Импровизация — это антипод цифрового мира.

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