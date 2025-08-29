Выставка — результат трёхмесячного исследования улицы Фабричной в рамках проекта «Школа наблюдений». Проект был посвящён простому и в то же время сложному навыку — умению наблюдать. Самая загадочная улица Новосибирска — Фабричная — стала местом наблюдения за городом. В экспозиции собраны личные истории участников, их образы и воспоминания, рождённые в творческих лабораториях проекта: телесности, звука, запаха, вкуса, визуальных исследований, экосистем, истории, дизайна и керамики. На выставке представлены личные истории, впечатления и образы участников лабораторий. Это не просто набор фактов о городе, а попытка прожить его и почувствовать. Созданные арт-объекты — главный результат; их смысл заключается в том, чтобы помочь людям сформировать личное, чувственное отношение к городу. После этой выставки, выйдя на улицу, ты, возможно, впервые поднимешь голову и заметишь здание, мимо которого ходил годами. Поймёшь, что город — не декорация к твоей жизни, а равноправный участник твоей истории. Город — нечто большее, чем первый слой его восприятия.