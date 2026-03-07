Чудо женщина
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сегодня тебе можно всё! Хочешь надеть свои любимые джинсы и футболку? А может быть, кожаную куртку? Всё, что твоей душе угодно... Ты будешь чудесна в любом наряде. Сбор с 21:00, в 22:30 на сцену выйдет группа «Элли Блэк». Забронировать столик можно по телефону или на сайте.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи