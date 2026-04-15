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Что пили русские классики: от Пушкина до Довлатова

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции с дегустацией пройдут по хронологии русского застолья: от пушкинских времён до Довлатова. Представь: Петербург, начало XX века. Блок сидит в ресторане и пьёт коньяк — он считал, что это единственный напиток, который помогает писать стихи. А в Москве, лет за сто до этого, Пушкин заказывает шампанское — и не потому что богат, а потому что верит: пузырьки «разгоняют мысль». Мы привыкли думать о классиках как о бронзовых памятниках или портретах в кабинете литературы. Но они были живыми. Со своими недостатками и достоинствами. Они пили, гуляли, влюблялись, впадали в запой, а потом писали гениальные строки. Ты узнаешь: – Что на самом деле пили поэты Золотого века – Был ли Есенин таким уж пропойцей (спойлер: не совсем) – Почему Довлатов считал, что «без водки жить можно, но скучно» – И как алкоголь вплетался в сюжеты великих книг.

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